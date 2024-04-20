الكرملين: روسيا تراقب عن كثب ظهور أسلحة ومعدات عسكرية جديدة في أوكرانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الأجهزة العسكرية والاستخبارية الروسية تراقب عن كثب ظهور أسلحة ومعدات عسكرية جديدة في أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة “إن كل ما يسمى بالمعدات الحديثة تتم مراقبتها عن كثب من قبل أجهزتنا الاستخبارية وجيشنا”، مشيرا إلى أن هذا لا يؤثر إلا على فوارق دقيقة في مسار العملية العسكرية الروسية”.

وتابع “إن الغرب يغير ويوسع باستمرار طرق مشاركته في الصراع الأوكراني؛ وهذا لا يمكن أن يؤثر إلا على الفروق الدقيقة لمسار العملية العسكرية الخاصة”.