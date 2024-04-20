إعلان حالة التأهب في إندونيسيا تحسباً لاستمرار ثوران بركان جبل روانج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت السلطات في إندونيسيا ، اليوم، حالة التأهب، تحسباً لاستمرار ثوران بركان جبل (روانج)، بجزيرة سولاوسي، شمال البلاد، رغم دخول البركان في مرحلة هدوء.

وأبقت السلطات على أعلى مستوى من التأهب، في ظل انقطاع الكهرباء في بعض الخليج 365 بجزيرة روانج، وانقطاع الاتصالات في مناطق بها وبجزيرة “تاجولاندانج”، التي يصل تعداد ساكنتها نحو 20 ألف نسمة.

من جهة أخرى، قررت السلطات الإندونيسية تمديد إغلاق مطار (مانادو) الدولي الواقع على بعد أكثر من مئة كلم من فوهة البركان، لمدة 24 ساعة إضافية، بسبب الرماد البركاني.

وكان بركان جبل (روانج) قد ثار نحو ست مرات في ظرف 24 ساعة منذ الثلاثاء الماضي، حيث حذرت السلطات من احتمال حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”، نتيجة للثوران البركاني الأخير.