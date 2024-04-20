شكرا لقرائتكم خبر عودة الحياة الطبيعية إلى مطارات دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول جريفيث أن حركة المغادرين تشهد تحسنا مطردا على خلفية التغيرات المناخية العاصفة التي جرت الأيام الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس، عن جريفيث قوله إن مطارات دبي تكرس جهودها بشكل كامل لإعادة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن، وتقديم المساعدة للمسافرين الذين تأخرت رحلاتهم بسبب هذه الظروف الجوية الاستثنائية، وضمان رعايتهم ووصولهم إلى وجهاتهم في أسرع وقت ممكن، عقب الأحوال الجوية التي شهدها هذا الأسبوع.

وأفاد بأنهم يعملون جاهدين وبشكل مستمر على مساعدة المسافرين المتواجدين في المطار لتسهيل إجراءات سفرهم والتخفيف عليهم، مؤكدا أن سلامة المسافرين على رأس الأولويات، حيث تواصل فرقهم توزيع الطعام والمياه في جميع أنحاء المطار وطلب جريفيث من جميع المسافرين التحقق مباشرة مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على آخر المعلومات حول رحلاتهم، والوصول إلى المطار قبل موعد إقلاع رحلاتهم بساعتين على الأكثر.

وأعلن رئيس طيران الإمارات تيم كلارك عودة جميع رحلاتهم المنتظمة إلى وضعها الطبيعي اعتبارا من صباح أمس، مشيرا إلى عودة حجوزات الركاب الذين كانوا في منطقة الترانزيت بالمطار، وهم الآن في طريقهم إلى وجهاتهم.

ونقلت الوكالة عن كلارك قوله إن الناقلة شكلت فريق عمل لفرز وجمع وتسليم نحو 30 ألف قطعة من الأمتعة لأصحابها، موضحا أنه في ضوء هذه الظروف، فإن الانتهاء تماما من معالجة بعض تداعيات هذه الحالة الاستثنائية سوف يستغرق بضعة أيام.

وأشار إلى أن هذا الأسبوع كان واحدا من أصعب الأوقات على عمليات طيران الإمارات، بعدما تعرضت دولة الإمارات لحالة جوية غير مسبوقة.

وضربت عاصفة عاتية دولة الإمارات الثلاثاء الماضي، متسببة في هطول أمطار غزيرة بمعدل قياسي يعد الأعلى خلال 75 عاما، مما أثر على مختلف أوجه الحياة في مختلف المناطق.