القسام - لبنان اعلنت قصف "ثكنة شوميرا العسكرية" في الجليل الأعلى

اعلنت كتائب القسام في لبنان انها قصفت من جنوب لبنان "ثكنة شوميرا العسكرية" في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد؛ رداً على مجازر العدو الصهيوني في غزة الصابرة والضفة الثائرة.

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