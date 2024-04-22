بشعار السلام للجميع .. بدء جلسة اليونسكو تحت عنوان محو الأمية الاعلامية والمعلوماتية

ياسر رشاد - القاهرة - بدء منذ قليل مؤتمر منظمة اليونسكو في احدي فنادق القاهره تحت عنوان محو الأمية الاعلامية والمعلوماتية والتفاهم العالمي بشعار السلام للجميع.

بدأت الجلسة بكلمه للدكتور تابيو فاريس ممثلا عن منظمة اليونسكو والتي سلط فيها الضوء علي بحث خاص بتداول المعلومات المرتبطه بالتعليم الاعلامي .

وأضاف خلال كلمته اليوم في محاضرة علاقة منظمة اليونسكو بنشر السلام عن طريق الإعلام والصحافه انه من الضروري علي خريجي الإعلام القدره علي البحث والتحليل والتأكد من الانتاج الصحيح ونشر المعلومات عن طريق العديد من وسائل الإعلام الرقمية والتكنولوجيا.

مشيرا الي انه من الضروري ان يفرق الإعلام بين المعلومات الصحيحة والمعلومات الزائفه .

وأضاف ان قرار اليونسكو عام 1945 يجب التعاون لتطوير العلم المشترك لبناء السلام في عقول الرجال والنساء

وقال الدكتور تايبو اليونسكو عام 1947 كان هدفها الرئيسي الدعوه الي السلام وكان متبني الدعوه للسلام أول مدير عام لليونسكو جولين هاكسلي

واشار الي ان دعوة السلام هدف مشترك واحد عبر السنوات الماضيه من خلال وسائل الإعلام المختلفه اضافة الي ادوات الإعلام في الحرب هي التوحيد بين الصفوف وتفرقة العدو و الدور الهام ايضا للاعلام في الحروب بين البلاد عبر نشر الثقافات المختلفة.

وتحدث عن دور الإعلام العام في مواجهة التحديات العديده من التغيرات المناخية والوباء العالمي وحذر من انتشار معلومات جديده متناقضة مع العادات والتقاليد