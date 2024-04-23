توزيع شهادات على 62 نزيلًا من سجن رومية تابعوا الدّورة الرابعة لمحو الأُميّة وتعلم اللغة الإنكليزية

أقيم في سجن رومية المركزي - مبنى المحكومين احتفال توزيع شهادات على 62 متخرّجًا من نزلاء السّجن، بمناسبة انتهاء الدّورة الرابعة التي تابعوها لمحو الأُمِيّة، وتعلّم اللّغة الانكليزيّة.

هذا الاحتفال من تنظيم المرشديّة العامّة الإنجيليّة للسّجون، بالتّنسيق مع المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، وبرعاية وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، ممثَّلاً برئيسة مصلحة الشّؤون الثّقافية والفنون الجميلة صونيا خوري.

وألقى كلّ من العميد مسلّم، والقسّ مقصوديان وخوري والقسّ لحود، كلمات من وحي المناسبّة، شدّدوا فيها على أهميّة "المبادرات الاجتماعية في داخل السجون، ولا سيّما تلك الهادفة إلى رعاية السّجناء من جميع النّواحي، وتحضيرهم وتمكينهم من الانخراط لاحقًا في المجتمع".