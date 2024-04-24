إصابة العروس ووفاة صديقتها.. زفة عروسين تتحول لجنازة في كفر الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مدينة مطوبس بكفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد إصابة عروس، ووفاة صديقتها خلال "الزفة" إثر انقلاب سيارة العروسين على طريق قرية ديبي التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة.

وكشف أهالي من شهود العيان يقيمون بمدينة مطوبس لمصراوي عن توجه عروسين إلى بيت الزوجية في قرية ديبي التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة وسط زفة بالسيارات ابتهاجًا بحفل الزفاف عقب خروج العروس من الكوافير بمدينة مطوبس انقلبت سيارة العروسين في ترعة كائنة على الطريق.

وأكد الأهالي أن هناك البعض نجح في انتشال العروسين من مياه الترعة أمام قرية ديبي بالبحيرة وتعرضت العروس وتدعى "شيماء.ب"، في العقد الثاني من العمر لإصابات بالغة جرى نقلها إلى أحد المستشفيات لتتلقى العلاج اللازم في قسم العناية المركزة وحالتها حرجة بينما العريس ويدعى "محمود.ا.ع"، في العقد الثاني من العمر حالته مستقرة.

وقال شهود العيان أن صديقة العروس وتدعى "نورهان.م.ع"، في العقد الثاني من العمر وصلت إلى أحد المستشفيات الخاصة جثة هامدة وبتوقيع الفحص الطبي عليها تبين أن سبب وفاتها اسفكسيا الغرق، ووفق ذلك جرى إنهاء الإجراءات اللازمة الخاصة بدفن جثة الفتاة لتتحول زفة العروسين إلى جنازة.