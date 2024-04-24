الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة اقتحامات ومداهمات بمدن وبلدات فلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة -

في ضوء جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة منذ بدء عملية طوفان الاقصى في السابع من أكتوبر الماضي وقتلهم العديد من الشهداء وما خلفته من عدد كبير من المصابين ايضا وتدمير البنية التحتية، تفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاربعاء سلسلة اقتحامات ومداهمات.

فاقتحم الاحتلال بلدة يعبد غرب جنين، وحسب وكالة وفا الفلسطينية، أكدت مصادر محلية أن أكثر من 10 آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي، وتمركزت في عدة مناطق، فيما داهم جنود الاحتلال عدة منازل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم أيضا بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت عناتا بعدد كبير من الآليات، ونشرت فرق راجلة داخل البلدة، وداهم جنود الاحتلال منزلا يعود لعائلة جابر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ايضا مدينة الخليل واعتقلت مواطنا من بلدة حلحول شمالا.

وأفادت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الجنوبي بعدة آليات، ونشرت فرق راجلة في عدة مناطق.

وأشارت إلى أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدة حلحول ونشرت فرق راجلة في عدة أحياء، واعتقلت المواطن عادل ابو دية عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.