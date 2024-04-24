بيرني ساندرز: اسرائيل تخوض حربا مع الشعب الفلسطيني بطريقة متهورة وغير أخلاقية

اشار العضو المستقل في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بيرني ساندرز، الى ان "معارضة الأميركيين لمزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل ربما مرده لتصريحات بعض قادتها"، معتبرا ان "الاميركيين يدركون أن المتدينين المتعصبين يسيطرون على حكومة إسرائيل وليس المتطرفين اليمينيين فحسب​​​​​​​".

وذكر ساندرز بأن "العديد من المسؤولين الإسرائيليين تحدثوا علنا عن إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة​​​​​​​، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي الحالي بن غفير دعا إلى طرد الفلسطينيين من المنطقة بشكل قسري​​​​​​​"، مشيرا الى انه "يمكننا التظاهر بأن إسرائيل اليوم هي نفسها التي نعرفها قبل 20 أو 30 عاما ولكن الواقع ليس كذلك​​​​​​​".

واعتبر ان "إسرائيل ليست في حرب مع حماس فحسب بل تخوض حربا مع الشعب الفلسطيني بطريقة متهورة وغير أخلاقية​​​​​​​"، مذكرا ان "26 من أصل 37 مستشفى في غزة أصبحت تماما خارج الخدمة والمستشفيات المتبقية لا تعمل إلا بشكل جزئي​​​​​​​ وإسرائيل دمرت بشكل منهجي نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة​​​​​​​".

واضاف :"هذه الحرب لم تعد حربا ضد منظمة إرهابية تدعى حماس بل إنها تشن بهدف تدمير نسيج الحياة الفلسطينية​​​​​​​".