اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وتحديداً المجزرة ‏المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين، ‏استهدف ‏‏‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏يوم الاربعاء 24-04-‏‏2024 مستعمرة شوميرا، بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة، بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا".‏

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا مستعمرة شوميرا بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا ردا على المجزرة في حانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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