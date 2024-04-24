الشرقية تسترد 15 فدانًا في الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الزراعات وأملاك الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - إسلام عبدالخالق:

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حصيلة جهود الأجهزة التنفيذية خلال اليوم الرابع من المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في نطاق المحافظة.

وقال محافظ الشرقية، في تصريحاتٍ له، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قد تمكنت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة - اليوم الرابع للمرحلة الثالثة بالموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة - من إزالة 17 حالة تعدي بمساحة 3 آلاف و196 متر مباني، بالإضافة إلى 10 حالات تعدي على مساحة 15 فدان و15 قيراط و18 سهم من الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص، مؤكدًا على فرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة تلك التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.