"أ.ف.ب" عن مصدر مقرّب من حزب الله: قوات إيران أخلت الجنوب السوري وانسحبت من ريف دمشق ودرعا والقنيطرة

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) عن مصدر مقرّب من "حزب الله" و"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، قولهما إنّ إيران قلّصت من وجودها العسكري في سوريا، بعد ضربات إسرائيلية استهدفت عددا من قيادييها العسكريين.

وقال مصدر مقرّب من حزب الله للوكالة من دون الكشف عن هويته، "أخلت القوات الإيرانية منطقة الجنوب السوري، وانسحبت من مواقعها في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة" في جنوب البلاد خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف "لها في دمشق مكتب تمثيلي فقط يتمّ عبره التواصل بين الدولة السورية والحلفاء"، في إشارة الى الفصائل الموالية لإيران.

وذكر مدير "المرصد" رامي عبد الرحمن، وفق ما نقلت عنه "أ.ف.ب"، أنّه "أخلت القوات الإيرانية مقرّات بدءاً من دمشق وفي جنوب البلاد، وصولاً الى الحدود مع الجولان المحتل من إسرائيل، خشية استهدافها مجدداً".

وزعم أنّ مقاتلين من حزب الله وآخرين عراقيين حلّوا مكان القوات الإيرانية في المناطق المذكورة.