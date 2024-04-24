عاجل.. المقاومة الفلسطينية واللبنانية تستهدف رويسات العلم ومبنى في سديروت

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، كما أطلقت صواريخ من قطاع غزة على مبنى في سديروت.
وقال حزب الله في بيان له :دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:40 من بعد ظهر يوم الأربعاء 24-04-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
كما تم استهدفت المقاومة الفلسطينية مبنى في موقع سديروت، وانتقلت فرق نجمة داوود الحمراء إلى أماكن سقوط الصواريخ .
واكدت قناة 12 العبرية، أن صاروخ أُطلق من قطاع غزة على مبنى في سديروت ووقوع أضرار.