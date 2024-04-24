الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب أطلق العنان لعدوان هجين على بلادنا

ياسر رشاد - القاهرة - صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن "القوى السياسية المعادية للروس" في الدول الغربية أطلقت "العدوان الهجين" على روسيا، وتحاول تحويل التاريخ إلى ساحة معركة.

وقال ناريشكين خلال مؤتمر صحفي: "اليوم، تم إطلاق العنان لعدوان هجين حقيقي على روسيا من قبل القوى السياسية الجشعة والشريرة والمعادية للروس في مجموعة من الدول الغربية".

وتابع: "هم يحاولون تحويل التاريخ وأحداث السنوات الماضية إلى ساحة معركة حقيقية، لكنه توجد حقائق مثبتة منذ زمن طويل تؤكدها حقائق لا يمكن دحضها، مثل الوحدة الثقافية اللغوية التاريخية للدولة الروسية القديمة إلى الدور الحاسم للجيش الأحمر والاتحاد السوفيتي في الانتصار على ألمانيا النازية".

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف روسيا من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يتلخص في حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو (شمال الأطلسي) بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي .

أونروا تتحدث عن تحسن في إيصال المساعدات إلى غزة

صرح فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بأن هناك تحسنا في إيصال المساعدات إلى غزة، حيث بلغ متوسط عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا 200 شاحنة.

ونقلت وكالة أنباء "العالم العربي" عن لازاريني، قوله بأن "إسرائيل تسعى إلى إنهاء عمل الوكالة في غزة"، لافتا إلى أن "طلبات إرسال المساعدات إلى شمال القطاع تُقابل بالرفض"، مستنكرا مقتل 178 من موظفي الـ"أونروا" منذ اندلاع الحرب في غزة، وتدمير أكثر من 160 مقرا للوكالة كليا أو جزئيا.

ويشار إلى أن لازاريني كان قد صرح، في الأسبوع الماضي، بأن إسرائيل حولت غزة إلى منطقة "غير واضحة المعالم" خلال الحرب المستمرة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، بالتقرير النهائي للجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة للتحقيق في الادعاءات الإسرائيلية حول حيادية الـ"أونروا" وتورط عدد من عناصرها في هجمات أكتوبر الماضي.