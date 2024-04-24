خارجية إيران تعتبر طلب الأرجنتين بتوقيف وزير داخليتها "غير قانوني"

اعتبرت وزارة الخارجية الايرانية أن طلب الأرجنتين من الإنتربول توقيف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي بتهمة ضلوعه في التفجير الذي استهدف مركزاً يهودياً في بوينوس آيرس في 1994 وأسفر عن مقتل 85 شخصاً "غير قانوني".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان، أن بلاده "تدين بشدة تكرار الطلبات غير القانونية المبنية على أكاذيب من قبل بعض القضاة الأرجنتينيين بشأن مواطنين إيرانيين في قضية أميا"، وهي "الجمعية التعاضدية الإسرائيلية-الأرجنتينية" في بوينوس آيرس التي استهدفها الهجوم.