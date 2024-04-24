اعتبرت وزارة الخارجية الايرانية أن طلب الأرجنتين من الإنتربول توقيف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي بتهمة ضلوعه في التفجير الذي استهدف مركزاً يهودياً في بوينوس آيرس في 1994 وأسفر عن مقتل 85 شخصاً "غير قانوني".
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان، أن بلاده "تدين بشدة تكرار الطلبات غير القانونية المبنية على أكاذيب من قبل بعض القضاة الأرجنتينيين بشأن مواطنين إيرانيين في قضية أميا"، وهي "الجمعية التعاضدية الإسرائيلية-الأرجنتينية" في بوينوس آيرس التي استهدفها الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إيران تعتبر طلب الأرجنتين بتوقيف وزير داخليتها "غير قانوني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.