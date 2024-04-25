السفير القطري: علاقتنا مع مصر بلغت طفرات غير مسبوقة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أشاد السفير القطري طارق الأنصاري، بما بلغته العلاقات بين البلدين الشقيقين من طفرات غير مسبوقة في مجالات شتى وتعاون وعمل دؤوب.

ووجه السفير القطري، التهنئة لمصر حكومةً وشعبًا بمناسبة ذكرى تحرير أكتوبر التي توافق 25 أبريل، وقال في بيان له: "يطيب لي أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مصر قيادة وحكومة وجيشاً وشعباً بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، مستذكرا دور جيش مصر العظيم وتضحياته الجسام بشهدائه الأبرار الذين قدموا أرواحهم الزكية من أجل استعادة التراب الوطني المصري".

وتابع في بيانه: "سائلاً المولى أن يُعيد هذه الذكرى الوطنية على شعب مصر الشقيق بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار، تحت القيادة الرشيدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأكد أن الهدف الأول والأساس في العلاقات بين البلدين الشقيقين والتعاون في شتى المجالات تحقيق رفاهية ورخاء شعبي البلدين، وتحقيق مصالحهما المشتركة تحت قيادتيهما الحكيمة والرشيدة.