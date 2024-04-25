الخارجية الأميركية: بايدن عيّن ليز غراندي مبعوثة خاصة جديدة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "الرئيس الأميركي جو بايدن يعين ليز غراندي مبعوثة خاصة جديدة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط".

وأمس، ذكر مصدران مطلعان لـ"رويترز"، أنه "من المقرر أن يتنحى المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد قريباً، وستحل محله المسؤولة السابقة في الأمم المتحدة ليز غراندي".

وعُين ساترفيلد قبل ستة أشهر مبعوثاً أميركياً خاصاً للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط مع التركيز بشكل خاص على قيادة استجابة الولايات المتحدة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وتشغل ليز غراندي حالياً منصب رئيسة المعهد الأميركي للسلام، وهو معهد مستقل. وعملت سابقاً في الأمم المتحدة أكثر من 25 عاماً في وظيفة تضمنت إدارة عمليات الإغاثة في اليمن والعراق وجنوب السودان.