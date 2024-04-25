تعرض محامية للضرب من قبل زوج موكلتها على الطريق امام محكمة الشياح الشرعية الجعفرية

تعرضت صباح اليوم المحامية "س. بو حمدان" للضرب من قبل زوج موكلتها وآخرين، على الطريق امام محكمة الشياح الشرعية الجعفرية. وقد تقدمت المحامية بشكوى فوريّة بعد تدخُل النقابة ايضاً، وعمل مخفر الطيونة على فتح تحقيق بالحادث.

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