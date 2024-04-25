استطلاع رأي: انخفاض ثقة الأمريكيين في تعامل نتنياهو مع الشؤون العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أظهر استطلاع للرأي، اليوم الخميس، أن الثقة في تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الشؤون العالمية، تنخفض لدى عدد متزايد من الأمريكيين.

ووجد التقرير، الذي أصدره مركز بيو للأبحاث أن 53% من البالغين الأمريكيين قالوا إن لديهم ثقة قليلة أو معدومة في قيام نتنياهو بـ"الشيء الصحيح" فيما يتعلق بالشؤون العالمية، بما في ذلك 25% قالوا إنهم لا يثقون به على الإطلاق، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وارتفعت نسبة الأمريكيين الذين لا يثقون برئيس الوزراء الإسرائيلي بنسبة 11 نقطة مئوية منذ العام الماضي، عندما شاركهم 42 في المئة في هذه المشاعر.

ووجد مركز بيو أن 9% فقط من البالغين الأمريكيين في الاستطلاع الأخير قالوا إن لديهم "الكثير" من الثقة في طريقة تعامل نتنياهو مع الشؤون العالمية، بينما قال 21% إن لديهم بعض الثقة ، ويمثل هذا انخفاضا طفيفا عن العام الماضي، عندما قال 8 % أن لديهم ثقة كبيرة، وقال 24 بالمائة أن لديهم بعض الثقة.

وأشار المركز إلى أن انخفاض الثقة يمكن أن يكون مرتبطا بالتحول في الاعتراف بنتنياهو ، وفي عام 2023، قال 26 % من الأمريكيين إنهم لم يسمعون عنه قط ، بينما قال حوالي 15% فقط الشيء نفسه هذا العام.

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي يواجه فيه نتنياهو تدقيقا متزايدا بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة في زمن الحرب، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني منذ أوائل أكتوبر، وفقا للسلطات الصحية المحلية في غزة.