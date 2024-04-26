مقتل 4 أشخاص في مشاجرة على قطعة أرض بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

قُتل 4 أشخاص، اليوم الخميس، في مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين بسبب خلاف على قطعة أرض أملاك دولة بالظهير الصحراوي بقرية منشأة خشبه بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية منشأة خشبه بمركز القوصية ومقتل 4 أشخاص.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مقتل"حمدي.م.م"، و"حسين.أ.م"، و"علي .ج. إ"، و "محمد .ص. م".وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي.

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة، وحرر المحضر اللازم تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.