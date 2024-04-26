أهالي وسكان زوق مكايل طالبوا البلدية بتحمل مسؤولياتها تجاه الوجود السوري غير الشرعي

أشار أهالي وفاعليّات وسكان ​زوق مكايل​، في كتاب وجّهوه إلى البلديّة وسُجّل تحت رقم 513، إلى "أنّنا كنّا قد اجتمعنا بكم خلال السّنوات الماضية مرّات متتالية، وطالبناكم باجتماعات دائمة وغرفة عمليّات لمواكبة الوضع الخطير النّاتج عن وجود ​النازحين السوريين​ غير الشّرعي، الّذي تنتج عنه جرائم متعدّدة، منها استباحة لبنيتنا التّحتيّة وتجوّلهم على طرقاتنا دون أيّ أوراق قانونيّة، وعلى درّاجات ناريّة مخالفة تُصدر أصواتًا مزعجةً وعليها عائلات بأكملها، وسيّارات بأرقام تسجيل مزوّرة أو بوكالات منتهية الصّلاحيّة، وعملهم في مؤسّسات دون إجازات عمل وإقامات شرعيّة، وسكنهم في شقق صغيرة بأعداد كبيرة؛ كما أنّهم يأخذون تعهّدات ورش بناء على أنواعها دون أن تكون لهم مؤسّسات شرعيّة تراعي الأنظمة اللّبنانيّة".

ولفتوا إلى أنّ "هناك العديد من الجرائم الّتي تُرتكب لا نستطيع تعدادها في هذا الكتاب لكثرتها، ولم نلقَ حتّى اليوم أيّ تعاطٍ جدّي ومسؤول مع هذا الوجود الخطير، الّذي يشكّل خطرًا ديموغرافيًّا حقيقيًّا، والّذي فقدنا بسببه مؤخّرًا المواطنة مارلين طعمة مصري، وحفيدها شربل".

وأكّد الأهالي والسكان على أنّه "بما أنّ خطر هذا الوجود يزداد يومًا بعد يوم، نجد أنفسنا مرّةً جديدةً مضطرّين ومصرّين، خوفًا على مستقبلنا ومستقبل أولادنا، على مطالبتكم بالعمل الفوري وتحمّل مسؤوليّاتكم وتنفيذ كلّ القوانين المرعيّة والتّعاميم الصّادرة عن وزير الدّاخليّة والبلديّات، الّتي تخوّلكم معالجة هذا الخطر وتقليصه من دون أيّ تأخير، وتفعيل دور الشّرطة البلديّة ليلًا نهارًا بمؤازرة متطوّعين وهم كثر".

وشدّدوا على "أنّنا نرجو منكم ملاحقة الأشخاص الّذين يؤجّرون منازلهم و مؤسّساتهم للسّوريّين غير الشّرعيّين ويغطّون أعمالهم بطرق غير شرعيّة. وإذا لم يتمّ اتخاذ إجراءات فاعلة لتقليص هذا الوجود غير القانوني، فسنضطرّ إلى تحميلكم المسؤوليّة الكاملة عن أيّ تبعات قد تنجم عن ذلك، وقد يَتّخذ السكان إجراءات غير مرغوب فيها تجاه هذا الموضوع".

كما ركّزوا على "أنّنا نعوّل على حسن تفهّمكم، وعلى اتخاذ الإجراءات الضّروريّة للحفاظ على أمن وسلامة بلدتنا ومواطنينا، وعلى دعوة الأهالي وفاعليّات البلدة إلى اجتماع عام لمناقشة هذه الشّكاوى، وللمشاركة في وضع الحلول المناسبة لها بالتّعاون مع أبناء البلدة وفاعليّاتها وتنظيماتها المتنوّعة والمتعدّدة".

وقد وقّع على الكتاب رئيس رابطة أهالي زوق مكايل بول زيتون، المختاران شربل ناضر وكارلوس أبي ناضر، رئيس لجنة سكان زوق مكايل جوزف كرم، وعدد من الفاعليّات.