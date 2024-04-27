البيت الأبيض: أميركا لا تمتلك أنظمة دفاع جوي مجانية من طراز "باتريوت" يمكن نقلها إلى أوكرانيا

كشف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن "واشنطن حتى الآن لا تمتلك أنظمة دفاع جوي مجانية من طراز "باتريوت" يمكن نقلها إلى أوكرانيا".

ولفت سوليفان، الى أن "أنظمة باتريوت الأميريكية منتشرة الآن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الشرق الأوسط، لحماية القوات الأميركية. إذا تمكنا من توفير بطاريات أميركية إضافية، فسنرسلها إلى أوكرانيا".

وأشار الى أن "أميركا تعتزم إقناع الشركاء في أوروبا ومناطق أخرى من العالم بتزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي الموجودة لديهم".

وفي وقت سابق، أفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بأن "الجيش الروسي قد دمر 5 أنظمة "باتريوت" منذ بداية العام الحالي".