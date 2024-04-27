رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع وزيرة الخارجية الهولندية مستجدات الأوضاع في الأراضي المحتلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في اتصال هاتفي اليوم مع وزيرة الخارجية الهولندية هانكي بروينز سلوت، مستجدات الأوضاع في الأراضي المحتلة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وناقش الجانبان خلال الاتصال حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وتصاعد وتيرة اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على سكان الضفة الغربية.

وأكدت الوزيرة الهولندية موقف بلادها الداعم لحل الدولتين، وأهمية تحقيق السلام في الشرق الأوسط.