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رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع وزيرة الخارجية الهولندية مستجدات الأوضاع في الأراضي المحتلة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في اتصال هاتفي اليوم مع وزيرة الخارجية الهولندية هانكي بروينز سلوت، مستجدات الأوضاع في الأراضي المحتلة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وناقش الجانبان خلال الاتصال حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وتصاعد وتيرة اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على سكان الضفة الغربية.

وأكدت الوزيرة الهولندية موقف بلادها الداعم لحل الدولتين، وأهمية تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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