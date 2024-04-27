أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنه "التوتر الشديد يخيّم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا بعد ليل عنيف من تبادل القصف المدفعي والصاروخي وغارات للطيران الحربي والتجسسي بين حزب الله والجيش الإسرائيلي".
ولفت المراسل، الى أن "هذا الصباح استفاق الاهالي في العرقوب وحاصبيا على تحليق شبه متواصل للطيران التجسسي الاسرائيلي نوع ام كا الذي كثف طلعاته الاستكشافية التجسسية فوق المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي وسط تحليق للطيران التجسسي الاسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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