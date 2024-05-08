معبر رفح الفلسطيني لا يخصنا .. إبراهيم عيسى: إسرائيل لا تجرؤ على لمس حدود مصر

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن «احتلال وسيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني الحدث الأبرز على الساحة الآن»، مستنكرًا سؤال البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن دور مصر.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء: «منذ اللحظة الأولى لاحتلال معبر رفح الفلسطيني، تنفجر وسائل التواصل الاجتماعي بصيحات الإسلاميين والحمساويين واليسار المتحالف معه، أين مصر وماذا تفعل ثم التسخين والتشويش والتشويه لفكرة وموقف ودور مصر».

وأشار إلى أن إسرائيل كانت تسيطر على المعبر من الجانب الفلسطيني حتى عام 2005، ثم تسلمته السلطة الفلسطينية وأدارته بعدما قررت تل أبيب الانسحاب من طرف واحد، ثم سيطرت عليه حماس بعد انقلابها في عام 2007. وأكمل: «في 2024 مع العدوان احتلت إسرائيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مالنا إحنا بالموضوع ده؟!

لا هو مصري ولا إسرائيل جات ناحيتنا ولا لمست حدودنا ولا تجرؤ ولن نسمح لها أبدًا، إيه دور مصر في الموضوع عشان عاوز تحرض وتدفع وتزايد على مصر عشان تعمل حاجة!».

واستطرد: «لو افترضنا إن ما فعلته إسرائيل انتهاك للمعاهدات، نستنكر ونصدر بيانات تعبيرًا عن الرفض والاحتجاج وممكن نلجأ للأمم المتحدة، إنما ولا حبة عرق واحدة تنزل من جبين عسكري مصري عشان خاطر معبر رفح الفلسطيني، وأنا مالي! ده شيء لا يخصني»، بحسب وصفه.