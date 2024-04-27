ياسر رشاد - القاهرة - لا يمكن لشحنات الأسلحة الجديدة من الولايات المتحدة أن تعوض عن النقص العميق في القوى العاملة والإرهاق في أوكرانيا ، كما قال فولوديمير أولينيك ، وهو سياسي أوكراني وعضو سابق في البرلمان الأوكراني ، لسبوتنيك.

سياسي أوكراني

على الرغم من أن نقص الذخيرة قد تم تخفيفه إلى حد ما بواسطة المساعدات الخارجية، فإن نقطة الضعف الرئيسية في أوكرانيا هي النقص الحاد في الجنود، كما تعترف الصحافة الغربية.

منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يقرب من 500000 جندي، وفقا لوزارة الدفاع الروسية. ومما زاد الطين بلة ، أن أوكرانيا "ابتليت بالتهرب من التجنيد" ، حيث يتهرب الشباب من التجنيد ويفشلون في التسجيل كما هو مطلوب ، حسبما ذكرت بوليتيكو في مارس.

"يقول العديد من القادة الأوكرانيين إن وحداتهم القتالية تعاني من عجز بنسبة 30-40٪ في القوى العاملة" ، قال فولوديمير أولينيك لسبوتنيك.

"كتائب بأكملها تخالف القانون وتنتهك الأوامر وتترك المواقع القتالية بشكل تعسفي. بعضهم كتائب النخبة تم حل إحداها تلك التي تضمنت القطاع الأيمن ، والذي يعتبر وطنيا للغاية ".

في الأشهر الأخيرة، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد القوات الأوكرانية التي تستخدم تردد الراديو الخاص «فولغا» 149.200 للتعبير عن رغبتهم في نزع السلاح، وفقا لمصادر سبوتنيك تم إنشاء التردد من قبل القوات الروسية للقوات الأوكرانية الراغبة في الاستسلام.

ونقل أولينيك عن رئيس المفوضية العسكرية الإقليمية في إيفانو فرانكوفسك قوله الشهر الماضي إن نحو 30 ألف مجند محتمل يختبئون في المنطقة.

بحلول عام 2020 ، سيكون عدد سكان فرانكوفشينا 1.3 مليون نسمة فقط.

ويقدر المشرع الأوكراني السابق أن حوالي 1.5 مليون رجل في سن الخدمة العسكرية يفرون حاليا في جميع أنحاء أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، يفر الأفراد العسكريون الأوكرانيون بشكل متزايد، كما أضاف أولينيك.

وقال: "لقد قمت بتحليل الوضع في الربع الأول من هذا العام: تم فتح حوالي 20 ألف قضية جنائية تتعلق بالفرار من الخدمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

بشكل عام ، يعتقد أن حوالي 100000 فار هاربون، كم عدد القضايا التي تم إرسالها إلى المحكمة؟ وخلال هذه الأشهر الثلاثة لم تحال إلى المحكمة سوى 80 قضية جنائية.

وهذا يدل على أنه حتى النظام القضائي لا يريد النظر في هذه القضايا، لأن المسؤولين يخشون الانتقام لاحقا من قبل المدانين".

تم تصميم نظام السجون في أوكرانيا لإيواء 80,000 محتجز ، لكنها مليئة بالفعل ب 60,000 سجين، أين تعقد الآخرين؟ هل ستنشئ أوكرانيا معسكرات اعتقال أو ، كما حدث في تشيلي ، سيتم وضع الناس حرفيا في ملعب وتسييجهم بالأسلاك الشائكة؟

وقال أولينيك إنه بالنظر إلى التقدم الروسي المطرد، تحتاج أوكرانيا إلى تعبئة ما يصل إلى 200 ألف رجل على الفور، وهو أمر مستحيل، مضيفا أن سلسلة من مشاريع القوانين الوحشية التي وقعها فولوديمير زيلينسكي مؤخرا ليصبح قانونا من غير المرجح أن تحسن الوضع جوهر المسألة هو أن الروح المعنوية منخفضة ، حيث لا يرغب حوالي 90 في المائة من الأوكرانيين في الانضمام إلى الجيش ، كما قال محاور سبوتنيك ، مستشهدا بدراسة أجريت في مارس من قبل مركز رازومكوف ، وهو مركز أبحاث أوكراني غير حكومي تأسس في عام 1994.