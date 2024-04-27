البنتاغون "يستعجل" صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا في حزمة بقيمة 6 مليارات دولار

ياسر رشاد - القاهرة - يقول البنتاغون إنه "سيستعجل"، بإرسال صواريخ باتريوت للدفاع الجوي وذخيرة المدفعية إلى أوكرانيا كجزء من حزمة المساعدات العسكرية الجديدة.

صواريخ باتريوت

ستستخدم الولايات المتحدة 6 مليارات دولار (4.8 مليار جنيه إسترليني) لهذا الغرض ، حسبما كشف وزير الدفاع لويد أوستن يوم الجمعة.

ومع ذلك ، لن يتم إرسال أنظمة باتريوت لإطلاق الصواريخ.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هناك حاجة "عاجلة" إلى باتريوت لمواجهة تهديد جوي روسي متزايد و "يمكنها ويجب عليها إنقاذ الأرواح في الوقت الحالي".

وأكد مصدر لبي بي سي أن ال 6 مليارات دولار كانت جزءا من حزمة مساعدات بقيمة 60 مليار دولار وقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء ، والتي تشمل أيضا مليار دولار كمساعدات فورية.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة ملتزمة بأكبر حزمة مساعدات أمنية حتى الآن و"ستتحرك على الفور" لإيصال الإمدادات إلى أوكرانيا.

وتشمل هذه ذخائر الدفاع الجوي وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار وذخيرة المدفعية ولكن ليس أنظمة صواريخ باتريوت.

وقال أوستن: "ليس باتريوت فقط ما يحتاجونه الأوكرانيون ، بل يحتاجون إلى أنواع أخرى من الأنظمة والصواريخ الاعتراضية أيضا أود أن أحذرنا جميعا من حيث جعل باتريوت الرصاصة الفضية."

وأضاف أنه واثق من أن المزيد من أنظمة الصواريخ ستتاح لكييف قريبا. وقال إن المحادثات جارية مع الشركاء الأوروبيين لتقديم قدرات إضافية.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال تشارلز براون، إن المساعدة يجب أن تلغي حاجة الأوكرانيين إلى تقنين القذائف على خط المواجهة.

وسيخصص بعض التمويل الأخير أيضا لبناء صناعة الدفاع الأوكرانية، حتى تتمكن من البدء في تصنيع المزيد من الذخيرة التي تحتاجها بشدة.

وقال أوستن إن روسيا زادت بالفعل الإنتاج المحلي من ذخيرة المدفعية وأسلحة أخرى، فضلا عن دعمها بإمدادات من إيران وكوريا الشمالية.

وقال: "افهموا ما هو على المحك بالنسبة لأوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة". "إذا انتصر بوتين في أوكرانيا - فستواجه أوروبا تهديدا أمنيا لم تشهده منذ حياتها روسيا لن تتوقف في أوكرانيا».

وردا على سؤال حول ما إذا كانت المساعدات الأمريكية ستحمي القوات الأوكرانية، قال أوستن إن الالتزام "مادي وحقيقي وكبير" على الرغم من أنه "ليس فوريا".

"سيستغرق الأمر بعض الوقت لإدخالها هناك وتوزيعها. كان الأوكرانيون قادرين على الصمود - مع هذه القدرة ، يمكنهم القيام بعمل أفضل بكثير ".

وجاءت تصريحات وزير الدفاع في الوقت الذي حذرت فيه أوكرانيا يوم الجمعة من أن روسيا تكثف هجماتها على سككها الحديدية قبل هجوم جديد.

وقال مصدر أمني أوكراني لوكالة فرانس برس للأنباء إن موسكو تريد إلحاق الضرر بالبنية التحتية للسكك الحديدية الأوكرانية «لشل عمليات التسليم وحركة الشحنات العسكرية».

وقالت أوكرانيا إن روسيا شنت هجوما جويا ضخما آخر مساء الجمعة. وقالت السلطات في خاركيف إن شخصا قتل ولحقت أضرار بمستشفى. وتعرضت منشآت الطاقة في ثلاث مناطق للهجوم، بحسب وزير الطاقة الألماني غالوشتشينكو.

وأثناء عبور الحدود، بدا أن هجوما أوكرانيا بطائرة بدون طيار على مصفاة نفط في منطقة كراسنودار الروسية تسبب في انفجار كبير، على الرغم من أن السلطات المحلية نفت حدوث أضرار كبيرة. وقالت السلطات إنها أسقطت نحو 68 طائرة مسيرة أوكرانية فوق روسيا.

أوكرانيا لديها فقط عدد قليل من صواريخ باتريوت لاستكمال أنظمة الدفاع الصاروخي الغربية الأخرى والمخزونات الحالية من صواريخ أرض-جو من الحقبة السوفيتية (SAMs) ، مثل S-300.

إنها أنظمة الدفاع الجوي الأكثر قدرة وتكلفة التي تمتلكها أوكرانيا. تبلغ تكلفة كل بطارية باتريوت حوالي 1 مليار دولار (800 مليون جنيه إسترليني) ، ويكلف كل صاروخ ما يقرب من 4 ملايين دولار.

ووعدت ألمانيا بالفعل بمنظومة باتريوت إضافية وناشد وزيرا دفاعها وخارجيتها نظراءهما الأوروبيين في وقت سابق هذا الشهر الرد بشكل عاجل.

ولدى اليونان مخزونات من صواريخ باتريوت وإس-300 لكنها قالت إنه لا يمكن إنقاذ أي منها.

"شرحنا لماذا لا يمكننا القيام بذلك" ، قال رئيس الوزراء اليوناني كيريوس ميتسوتاكيس لتلفزيون سكاي.

وقال إن الدفاعات الجوية لبلاده "أنظمة مهمة لحماية المجال الجوي اليوناني".

وفقا للتقارير ، ستزود إسبانيا بعض صواريخ باتريوت ولكن ليس نظاما كاملا.

وشهدت الأشهر الأخيرة تصعيد كييف دعواتها للحصول على مساعدة غربية مع نضوب مخزوناتها من الذخيرة وتحقيق روسيا مكاسب مطردة.

وألقى المسؤولون الأوكرانيون باللوم على التأخير في المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين في الخسائر في الأرواح والأراضي.