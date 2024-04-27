أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن "اعتراض 68 مسيّرة أوكرانية ليل الجمعة السبت في منطقة كراسنودار (جنوب) وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو". وأوضحت الوزارة، أن "66 من المسيرات أسقطت فوق منطقة كراسنودار والاثنين الأخريين فوق القرم".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: اعترضنا 68 مسيّرة أوكرانية في منطقة كراسنودار وشبه جزيرة القرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.