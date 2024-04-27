الصين تعلن إتمام الاستعدادات لاستقبال سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو 17"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات الصينية،اليوم السبت، إتمام التدريبات النهائية لاستقبال سفينة الفضاء "شنتشو 17"، وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء؛ بعدما قضت ستة أشهر في الفضاء الخارجي .

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) أن أكثر من 10 فرق بحث وإنقاذ مصحوبة بطائرات هليكوبتر ، والعشرات من أفراد الفرق الطبية، نفَّذوا تدريبات متعددة استعدادا لعودة السفينة، يوم الثلاثاء المقبل، إلى موقع الهبوط المحدد في صحراء "جوبي " .

وكانت السلطات الصينية أعلنت أمس الجمعة وصول طاقم سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو 18" إلى محطة الفضاء الصينية حيث التقوا بطاقم السفينة "شنتشو 17" في إطار عملية تسليم المهام.. ومن المقرر أن يقضي الطاقم الجديد ستة أشهر في محطة الفضاء الصينية .

الصين تدعو لعقد مؤتمر سلام لحل الأزمة الأوكرانية

دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي مجددا إلى عقد مؤتمر سلام يهدف إلى حل الأزمة الأوكرانية.

وأكد وانج يي على موقف الصين بأن المحادثات السلمية هي الطريق الوحيد القابل للتطبيق للخروج من الأزمة، وأن الصراعات لا تنتهي في أرض المعركة بل على طاولة المفاوضات، وذلك في تصريحات نقلتها شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم السبت.

وأضاف وزير الخارجية أن بكين تدعم إقامة مؤتمر سلام تعترف به روسيا وأوكرانيا في وقت ملائم، مشددا على أن الصين مستعدة للعمل مع كافة الأطراف للتوصل إلى تسوية سياسية بناءة للأزمة تفضي إلى سلام عالمي مستدام.

وفي سياق متصل أكدت الولايات المتحدة، مواصلة استخدام الدبلوماسية لتحقيق تقدم في مجالات الاختلاف والتعاون التي تهم الشعب الأمريكي والعالم؛ كجزء من إدارة المنافسة بشكل مسؤول مع جمهورية الصين الشعبية.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال لقاءاته مع الرئيس الصيني شي جين بينج، ومدير لجنة الشؤون الخارجية المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووزير الخارجية وانج يي، ووزير الأمن العام وانج شياو هونج، وأمين الحزب في شنغهاي تشن جينينج، حسبما أوردت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها ، برزة أن بلينكن بحث الأولويات الرئيسية في العلاقات الثنائية ومجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية.

وشدد بلينكن، على مواصلة التقدم في تنفيذ التزامات القادة في قمة "وودسايد" بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك تعزيز التعاون في مكافحة المخدرات لعرقلة التدفق العالمي للمخدرات الاصطناعية- بما في ذلك الفنتانيل وسلائفه الكيميائية- إلى الولايات المتحدة، وتعزيز التواصل بين الجيشين لتجنب سوء التقدير والصراع، وإطلاق محادثات حول إدارة المخاطر وتحديات السلامة التي تفرضها الأشكال المتقدمة من الذكاء الاصطناعي.