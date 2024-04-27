"القسام" نشرت فيديو لأسرى إسرائيليين يطالبون حكومة نتانياهو بالإفراج عنهم ويحذرون من القصف

نشرت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" فيديو لأسرى إسرائيليين يطالبون حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالإفراج عنهم ويحذرون من تداعيات القصف على حياتهم، مع استمرار الحرب على قطاع غزة.

وأرفقت "القسام" مقطع الفيديو برسالة للإسرائيليين، جاء فيها أنّ "الضغط العسكري أدى إلى مقتل عشرات الأسرى الذين بأيدينا، وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم".

وظهر أسير لدى كتائب "القسام" وهو يقول لحكومة نتانياهو، "إننا نشعر أحيانًا أنكم تخليتم عنا"، موضحًا "أنني أطالب رئيس الحكومة وجميع الوزراء بالمرونة في المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة قريبة"، حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.