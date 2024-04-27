بمشاركة مصريين أجانب.. حملة نظافة لشاطئ بمدينة دهب– صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

واصلت الوحدة المحلية لمدينة دهب بجنوب سيناء حملة النظافة التي أطلقتها تحت شعار "دهب مدينة عالمية نظيفة، بالتعاون مع المواطنين، والأجانب، والغطاسين.

قال اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين، رئيس المدينة، إن الحملة استهدفت اليوم شاطئ "الزرنوق" مرورًا بمنطقة العصلة حتى منطقة الفنادق، بمشاركة مجموعة من المهتمين بالشأن البيئي، وعددًا من الغطاسين، والمواطنين والأجانب المقيمين بالمدينة، رؤساء القطاعات، والعاملين بالوحدة المحلية.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه رفع كميات كبيرة من المخلفات بكافة أنواعها بما فيها الصلبة باستخدام معدات شركة النظافة، ومعدات الحملة بمجلس المدينة، مشيرًا إلى جرى أنه جرى تنظيم المشاركين من خلال مجموعات، وكل مجموعة أسند إليها مساحة محددة لتنظيفها.

وأكد على استمرار الحملة بشكل دوري، للحفاظ على نظافة المدينة التي تشهد إقبال سياحي كبير، لافتًا إلى أن المبادرة قوبلت باستحسان المواطنين، وتشجيع من أصحاب الفنادق والمنازل المطلة على مسار الحملة، وحرصوا على المشاركة الإيجابية خلال العمل بالشوارع، كونها تسهم في نشر الوعي البيئي بين أهالي المدينة وروادها.