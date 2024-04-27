مظاهرات في مدريد لحضّ رئيس وزراء إسبانيا على عدم الاستقالة إثر فتح تحقيق بحق زوجته

ناشد الآلاف من أنصار الحزب الاشتراكي الإسباني رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز البقاء في منصبه، بعدما قال إنه يفكر في الاستقالة إثر فتح تحقيق بحق زوجته.

وفاجأ رئيس الوزراء البالغ 52 عامًا والذي يتولى المنصب منذ 2018، إسبانيا الأربعاء بأنه يفكر في التنحي بعد إعلان محكمة في مدريد فتح هذا التحقيق بشبهة استغلال نفوذ وفساد، إثر شكوى من جمعية قريبة من اليمين المتطرف.

وأكد سانشيز أنه سيعلن قراره الإثنين، وعلّق نشاطاته حتى ذلك الحين.

في الأثناء، احتشد المناصرون الذين قدّرت السلطات عددهم بـ12500 شخص، خارج مقر الحزب في العاصمة، تزامنًا مع عقد اجتماع لقادته. ورددوا شعارات مثل "بيدرو رئيسًا"، ورفعوا لافتات كتب عليها "إسبانيا بحاجة إليك".

ويؤكد بيدرو سانشيز أن التحقيق الذي فتح بحق زوجته هو أحدث مثال على حملة زعزعة الاستقرار التي يديرها "تحالف مصالح من اليمين واليمين المتطرف... لا يقبل حكم صناديق الاقتراع".