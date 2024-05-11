الدفاع الروسية: تدمير 17 قذيفة و5 قنابل جوية وطائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 17 قذيفة "فامباير" و5 قنابل جوية موجهة، وطائرة دون طيار، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

واوضحت في بيان، أن "في 10 أيار، في حوالي الساعة 19:45 بتوقيت موسكو، قام نظام كييف بعدد من المحاولات لتنفيذ هجمات إرهابية على أراضي روسيا باستخدام نظام إطلاق صواريخ "آر إم-70" فامباير، وقنابل جوية موجهة، ومركبة جوية دون طيار".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "القوات الروسية كبدت الجيش الأوكراني خسائر فادحة، وحيدت نحو 6460 جنديا، خلال الأسبوع، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة".