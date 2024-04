شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. روسيا تنفذ 35 ضربة على منشآت الطاقة في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي نفذ 35 ضربة مشتركة بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة من البحر والجو على منشآت صناعة الطاقة في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.وأكدت الدفاع الروسية في بيانها الأسبوعي، بأنه تم تنفيذ 35 ضربة جماعية بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة من البحر والجو، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وكذلك الطائرات المسيرة، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية. وأضافت الوزارة أنه جرى قصف منشآت صناعة الطاقة في أوكرانيا، والمجمع الصناعي العسكري ومؤسسات البنية التحتية للسكك الحديدية، وأنظمة الدفاع الجوي، والترسانات، ومستودعات الوقود وورش إنتاج وإصلاح القوارب المسيرة والطائرات الجوية من دون طيار.