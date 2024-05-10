شكرا لبحثكم عن خبر وكيل تعز يشارك في حفل التكريم السنوي لعمال مجموعة شركات أحمد عبد الله الشيباني بمناسبة يوم العمال العالمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حضر الدكتور / عبد القوي المخلافي "وكيل محافظة تعز" حفل تكريم العمال السنوي الذي أقامته مجموعة شركات أحمد عبد الله الشيباني صباح الخميس الموافق 9\5\2024 في قاعة الإدارة العامة للمجموعة.

وقد ألقى الدكتور / المخلافي كلمة السلطة المحلية نقل في مستهلها تحيات السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الأستاذ/ نبيل شمسان، كما عبر عن سعادته لمشاركته تكريم كوكبة من عمال الوطن المتميزين، مقدما شكره وتقديره لمجموعة شركات أحمد عبد الله الشيباني على الدور الكبير الذي تقوم به في خدمة الاقتصاد الوطني ، بالإضافة إلى اهتمامها بالعمال وأسرهم، من خلال استيعاب العديد من الكوادر الوطنية، وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء الوطن، علاوة على ذلك دعمها وتنفيذها للعديد من المشاريع الخدمية والتعليمية والوطنية.

كما هنأ الوكيل العمال المكرمين وزملائهم، موجها لهم التحية والتقدير على جهودهم المبذولة والمباركة ، وخاطبهم بقوله : أنتم أساس بناء الأوطان وسر نهضتها، ولولاكم لما ازدهرت البلاد ولا تحققت تنمية، وأشاد على وجه الخصوص بالعمال المتميزين من أبناء مدينة تعز ، مؤكدا بأن تعز لا تمتلك من الموارد التي تتوفر في المحافظات الأخرى، ولكن تعز أهم مورد لها هو الأيدي العاملة المحترفة والمتميزة.

وختم الوكيل كلمته بشكره للقطاع الخاص، مؤكدا بأن السلطة المحلية تولي اهتمامها بهذا المورد الاقتصادي الهام، مبديا استعداد قيادة السلطة المحلية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة لتوفير كافة التسهيلات للاستثمار الوطني في كافة المجالات.

كلمة مجموعة شركات أحمد عبد الله الشيباني ألقاها الأستاذ/ عبد الكريم أحمد عبد الله الشيباني "مدير عام المجموعة - نائب رئيس مجلس الإدارة" رحب في مستهلها بالحاضرين، وخصّ بالذكر الضيوف الكرام من المؤسسات الحكومية الذين لبوا الدعوة وشاركوا أبناءهم وإخوانهم العمال فرحتهم في يوم تكريمهم.

كما قدم مدير عام المجموعة شكره وتقديره لأبنائه وإخوانه المكرمين ، وإلى بقية زملائهم من عمال وموظفي المجموعة .. حيث خاطبهم في سياق كلمته قائلا : إن كان هناك من كلمة شكر وتقدير فهي لأصحاب الهمم العالية، والأيادي البيضاء من عمالنا المكرمين ، وكافة زملائهم في كافة الشركات وفروعها، على جهودهم المتميزة التي يبذلونها في سبيل تحقيق أهداف شركاتهم ، والتي تصب أيضا في نهضة اقتصاد وطننا الغالي، وإن تفانيهم وإخلاصهم في العمل يُعد مثالاً يحتذى به، وهو ما يسهم في تقدم وطننا ، وازدهار اقتصاده.

كما أشار في كلمته إلى أن مناسبة يوم العمال العالمي تعد تقليدا سنويا في المجموعة لتقدير العمل والجهود المبذولة من قبل العمال والموظفين المتميزين؛ ممن أظهروا الاهتمام والتفاني في العمل، ويتحلون بالانضباط وروح المسئولية والولاء ، وساهموا في العديد من النجاحات والإنجازات التي انعكست إيجابا على حسن الأداء في شركات المجموعة خلال العام.

وأشاد بدور العمال والموظفين باعتبارهم عمود الحياة العملية والمستدامة في كل مجالات العمل على مستوى الأوطان، وهم سر نهضة وحضارة الأمم والشعوب ، والعامل اليمني بالأخص هو ثروة الوطن الحقيقية ، وهو محور التنمية وأساس الاقتصاد الوطني.

كلمة نقابة عمال التكامل الدولية ألقاها المهندس نشوان الأكحلي "رئيس النقابة" هنأ من خلالها جميع زملائه العاملين في جميع أقسام وشركات المجموعة بمناسبة تكريمهم ، معبرا عن سعادته بكونه وزملائه جزءاً من مجموعة شركات أحمد عبد الله الشيباني المجموعة العريقة، التي تجاوز عمرها أكثر من نصف قرن من الزمان ، مؤكدا بأن عجلة التنمية والعطاء والانتاج والتميز لم تتوقف يوما في هذا الصرح الصناعي الذي تحدى الصعوبات ، وأسهم بكل اقتدار في نهضة وتطور البلد، كما ساهم في خدمة الطبقة العمالية في اليمن على كافة الاصعدة "اقتصاديا وتنمويا وعلميا" مرسيا مداميك اللبنات الأولى للصناعات الوطنية ، وكان الوالد الحاج أحمد عبد الشيباني المالك المؤسس - رئيس مجلس الإدارة ، من أوائل الذين وضعوا ونحتوا على ما يستهلكه المواطن اليمني من منتجات عبارة (صنع في اليمن ) في ستينات القرن الماضي.

وختامه مسك فقد اختتم الاحتفال بفقرة تكريم العمال والموظفين، حيث قام وكيل أول محافظة تعز ، ومدير عام المجموعة، ومدراء المؤسسات الحكومية ومدراء الشركات؛ بتكريم العمال المتميزين لهذا العام، وتم تكريمهم بالشهادات التقديرية، والمبالغ المالية.

حضر الاحتفال الأستاذ/ عبد الحكيم شرف "مستشار محافظ المحافظة" والأستاذ/ عبده علي "مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل" والأستاذ/ مدين طربوش "مدير عام مكتب الواجبات" كما حضر مدراء شركات المجموعة ونوابهم، ومدراء الموارد البشرية، ومدراء الإدارات، ورؤساء الأقسام، وجمع من الموظفين والإعلاميين.