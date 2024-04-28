إعلام إسرائيلي: قصف عنيف على ميرون بالجليل الأعلى وسماع دوي عشرات الانفجارات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن قصف عنيف على منطقة ميرون في الجليل الأعلى وسماع دوي عشرات الانفجارات في المنطقة.
وجاء ذلك بعد دوي صفارات الإنذار في المنطقة.
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