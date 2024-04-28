الأهالي بيحاولوا يسيطروا عليه.. حريق بمنزل يثير الذعر في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا-جمال محمد:

نشب حريق هائل بسطح منزل في مركز مطاي شمال محافظة المنيا، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إذ يحاول أهالي المركز بمعاونة قوات الدفاع المدني السيطرة عليه.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارًا يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في سطح منزل مكون من ٣ طوابق بمركز مطاي، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه ومنع امتداده لسطح منزلين مجاورين.

على الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، لإخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده.

في السياق ذاته، قال مصدر مسؤول بمجلس مدينة مطاي، إن الحريق نشب بكميات من القش والبوص وبعض الأخشاب أعلى سطح منزل، وتصاعدت ألسنة النار دون وقوع إصابات بشرية حتى الآن، فيما يجرى إخماده ومنع امتداده للمنازل المجاورة.