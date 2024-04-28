ميدفيديف: روسيا قد ترد على أي مصادرة أميركية لاحتياطاتها المجمدة في الغرب

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف، إن بلاده قد تستولي على أصول من بينها ممتلكات وأموال لمواطنين ومستثمرين أميركيين في روسيا رداً على أي مصادرة أميركية لاحتياطات موسكو من العملات المجمدة في الغرب.

وأقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يتيح لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مصادرة الأصول الروسية الموجودة في البنوك الأميركية ونقلها إلى أوكرانيا، وهو أمر اعتبر الكرملين إنه غير قانوني، وسيكون له رد فعل.

وأضاف ميدفيديف، وهو حليف وثيق للرئيس فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تكون قادرة على الرد بالطريقة نفسها على أي مصادرة أميركية لاحتياطاتها.

واكد أن "السبب واضح، ليست لدينا كمية كبيرة من ممتلكات الحكومة الأميركية، بما يشمل الأموال والحقوق والأصول الأميركية الأخرى؛ لذلك، فالرد سيكون غير متماثل، وليس حقيقة أن الأمر سيكون أقل إيلاماً».