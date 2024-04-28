زلزال يضرب بلدة "هابتشيون" بكوريا الجنوبية

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم "الأحد"، المنطقة القريبة من بلدة "هابتشيون" جنوب كوريا الجنوبية.

وحددت وكالة الأرصاد الجوية الكورية، في بيان أوردته وكالة "يونهاب" للأنباء، موقع الزلزال على بعد 11 كيلومترا شمال شرق البلدة الواقعة على بعد 242 كيلومترا جنوب شرق سيول، وعلى عمق 14 كيلومترا.

وتوقعت الوكالة، حدوث هزات في المناطق القريبة من مركز الزلزال.

وشهدت كوريا الجنوبية والمياه المحيطة بها في العام الماضي زلازل بقوة 2 درجة أو أقوى بنسبة 50% أكثر من السنوات السابقة.