طقس الإمارات صحو إلى غائم ومغبر أحياناً غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي يكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:46 والمد الثاني عند الساعة 03:19، والجزر الأول عند الساعة 10:52 والجزر الثاني عند الساعة 21:08.

وسيكون بحر عمان خفيف الموج أيضا. سيحدث المد الأول عند الساعة 13:55 والمد الثاني عند الساعة 00:30، والجزر الأول عند الساعة 19:56 والجزر الثاني عند الساعة 07:46.