شكرا لقرائتكم خبر عن 300 شركة.. تدشين "معرض الشرق الأوسط للدواجن" بالرياض غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدشَّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي غدًا بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، فعاليات "معرض الشرق الأوسط للدواجن" في نسخته الثالثة.

ويُقام تحت شعار (تعظيم القيمة وتقليل التكاليف: الهندسة القيمية في صناعة الدواجن)، ويستمر لمدة ثلاثة أيام؛ بهدف تعزيز استخدام التقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات والممارسات في صناعة الدواجن والصناعات المرتبطة بها، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار في القطاع وزيادة الناتج المحلي من منتجات الدواجن. معرض الشرق الأوسط للدواجن ويحظى المعرض الذي يُعد الأكبر في المنطقة في مجال صناعة الدواجن؛ بمشاركة دولية واسعة من مختلف أرجاء العالم، إذ يشارك فيه نخبة من الخبراء في قطاع الدواجن والأعلاف وصحة وتغذية الحيوان، يمثلون أكثر من 300 شركة، من 40 دولة حول العالم.

وتستعرض الجهات المشاركة، أكثر من 800 منتج يدخل في سلاسل الإمداد لصناعة الدواجن، وتعزيز التبادل التجاري والعلمي، وبناء شبكات الأعمال في أكبر أسواق الدواجن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يقدم أحدث التقنيات والابتكارات في مجال تربية وإنتاج الدواجن والصحة الحيوانية وصناعة الأعلاف. صناعة الدواجن ويتضمن المعرض قيام معرضين آخرين؛ هما "معرض الشرق الأوسط للأعلاف والمطاحن"، و"معرض الشرق الأوسط لصحة وتغذية الحيوان".

كما يصاحبه انعقاد ندوة "المعرفة في عالم الدواجن" في نسختها الثانية، بمشاركة خبراء من كبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى محاضرات علمية تسلّط الضوء على المستجدات والحلول الفعالة التي تسهم في نمو واستدامة صناعة الدواجن.