أعلنت روسيا أنها "سيطرت على قرية نوفوباخموتيفكا في الجبهة الشرقية، وتقع في منطقة تقدّمت فيها القوات الروسية بسرعة خلال الأسبوع الماضي في مواجهة الجيش الأوكراني".
واشارت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، الى ان "من خلال عمليات نشطة، حررت وحدات مجموعة القوات المركزية قرية نوفوباخموتيفكا" الواقعة شمال غرب مدينة أفدييفكا التي سيطرت عليها موسكو في شباط".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الروسية اكدت أن قواتها سيطرت على قرية في شرق أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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