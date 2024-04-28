قصفت مدفعية الجيش الاسرائيلي قصفت من مرابضها أطراف بلدتي مروحين وشيحين في القطاع الغربي من جنوب لبنان والاحراج المحيطة بالبلدتين ومنطقة جبل باصيل. كما استهدفت المدفعية الاسرائيلية جبل بلاط وأطراف بلدة راميا بالقذائف المدفعية، بالتزامن مع القاء قنابل مضيئة في سماء المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر قصف لجبل بلاط وأطراف راميا وأطراف مروحين وشيحين والاحراج المحيطة بالبلدتين ومنطقة جبل باصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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