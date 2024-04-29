١٥ شهيدًا جراء الغارة الإسرائيلية شمال مخيم البريج

ياسر رشاد - القاهرة -

استهدفت غارة للاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.



وفي سياق متصل وقع 15 شهيدًا جراء الغارات المتواصلة على مناطق في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34,454 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77,575 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.