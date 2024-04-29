يعقوب: بايدن يستعمل "العصا والجزرة" مع نتانياهو

أكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب، أن "الرئيس الأميركي جو بايدن يستعمل العصا والجزرة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حتى ينزله عن الشجرة، العصا يلوح بها من خلال صدور مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغيره خلال اسبوع، والجزرة هي عودة الحديث عن التطبيع مع السعودية وهذا ما سيطرحه وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن في زيارته للرياض، أما المخطط الخطير فهو استخدام الرصيف المائي بحجة إيصال المساعدات إلى غزة لكن الهدف الحقيقي هو ترحيل الغزاويين عبر البحر إضافة للأعمال الاستخباراتية".

ورأى في تصريح، أن "الواقع الحقيقي هو أن جبهتي لبنان والبحر الأحمر يضغطان بقوة على الصهاينة إضافة التفكك الداخلي وأهالي الأسرى"، معتبرا أن "ما قلناه عن نهاية الحرب في الشهر الثامن سيكون صحيحا".