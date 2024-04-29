42 قتيلًا على الأقل نتيجة انهيار سد في كينيا

أعلنت حاكمة ولاية ناكورو، سوزان كيهيكا، سقوط "42 قتيلًا على الأقل"، نتيجة انهيار سدّ في بلدة ماي ماهيو شمال العاصمة الكينيّة نيروبي، لافتةً إلى أنّ "الكثير منهم لا يزالون في الوحول ونعمل على انتشالهم".
مع الإشارة إلى أنّ كينيا الواقعة في شرق إفريقيا، تشهد أمطارًا غزيرةً وفيضانات.
وقبل أيّام، أفاد مسؤولون بمقتل 76 شخصًا في كينيا منذ آذار الماضي، مع هطول أمطار أكثر غزارة من المعدّل في شرق إفريقيا، الّتي تترافق مع ظاهرة "إل نينيو" المناخيّة.
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