زار سفير النرويج في لبنان مارتن إترڤيك ورئيس مصلحة الصحة في وحدة الإدارة المركزية العميد هنري منصور سجن بربر الخازن للنساء في بيروت، يرافقهم كل من نائب رئيس البعثة في سفارة النرويج السيدة كريستين كنودسن، ووفد من منظمة الصحة العالمية.
وتضمنت الزيارة جولة داخل السجن، اطّلع خلالها الزائرون على المشاريع والأنشطة المنجزة ضمن إطار دعم منظمة الصحة العالمية وتمويل السفارة النرويجية في لبنان، بالإضافة إلى زيارة العيادة الطبية داخل السجن والقيام بمقابلات مع النزيلات.
وأشار إترڤيك، الى أننا "زرنا في السابق سجن روميه وأخذنا انطباع عن الاهتمام والحوار بين الإدارة والنزلاء. مهما ارتكبوا، يستحقون الرعاية الصحية".
وأكّد ممثل منظمة الصحة العالمية، على "دعم منظمة الصحة العالمية في تعزيز النظام الصحي في السجون، والعمل بتعاون وثيق مع قوى الأمن الداخلي والشركاء الآخرين ضمن خطة عمل مشتركة".
وشدّد منصور، على "حرص قوى الأمن الداخلي على تحسين الصحة في السجون"، وشكر السفارة النرويجية ومنظمة الصحة العالمية على الدعم.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير النرويج ووفد من منظمة الصحة العالمية قاموا بجولة داخل سجن بربر الخازن للنساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.