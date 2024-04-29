سفير النرويج ووفد من منظمة الصحة العالمية قاموا بجولة داخل سجن بربر الخازن للنساء

زار سفير النرويج في لبنان مارتن إترڤيك ورئيس مصلحة الصحة في وحدة الإدارة المركزية العميد هنري منصور سجن بربر الخازن للنساء في بيروت، يرافقهم كل من نائب رئيس البعثة في سفارة النرويج السيدة كريستين كنودسن، ووفد من منظمة الصحة العالمية.

وتضمنت الزيارة جولة داخل السجن، اطّلع خلالها الزائرون على المشاريع والأنشطة المنجزة ضمن إطار دعم منظمة الصحة العالمية وتمويل السفارة النرويجية في لبنان، بالإضافة إلى زيارة العيادة الطبية داخل السجن والقيام بمقابلات مع النزيلات.

وأشار إترڤيك، الى أننا "زرنا في السابق سجن روميه وأخذنا انطباع عن الاهتمام والحوار بين الإدارة والنزلاء. مهما ارتكبوا، يستحقون الرعاية الصحية".

وأكّد ممثل منظمة الصحة العالمية، على "دعم منظمة الصحة العالمية في تعزيز النظام الصحي في السجون، والعمل بتعاون وثيق مع قوى الأمن الداخلي والشركاء الآخرين ضمن خطة عمل مشتركة".

وشدّد منصور، على "حرص قوى الأمن الداخلي على تحسين الصحة في السجون"، وشكر السفارة النرويجية ومنظمة الصحة العالمية على الدعم.