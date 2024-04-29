غانتس يجري عملية جراحية في كاحله المكسور بعد سقوطه بغلاف غزة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت مصادر عبرية، تفاصيل الحالة الصحية لوزير مجلس الحرب بيني غانتس، بعد الفحوصات التي أجريت في مستشفى تل هشومير صباح اليوم، وتقرر من قبل الفريق الطبي إجراء عملية جراحية في كاحل الوزير غانتس.

وأضافت، أنه تم إجراء العملية الجراحية في فترة ما بعد الظهر وكانت ناجحة، ومن المقرر أن يبقى الوزير غانتس في المستشفى الليلة ومن المتوقع أن يخرج غدًا.

وأوضحت المصادر العبرية، أن الوزير غانتس يتلقى في هذه الأثناء تحديثات أمنية حول التطورات العملياتية وموضوع خطة السبت للأسرى .

كشف مكتب وزير الحرب السابق وعضو مجلس الحرب بيني غانتس، عن تعرضه لكسر في القدم أثناء جولة له في ياد مردخاي، بغلاف غزة ويتابع العلاج والفحوصات في المستشفى.

كسر في القدم

وقالت وسائل عبرية، إن وزير مجلس الحرب بيني غانتس، تعرض لإصابة بكسر في القدم أثناء جولة له على دراجة نارية في "ياد مردخاي" بغلاف غزة ويتابع العلاج والفحوصات في مستشفى تل هشومر.

يذكر أنه قبل أيام انقلبت سيارة بن غفير، وبعده تعرضت سيارة وزير التربية والتعليم الإسرائيلي حاييم بيطون لحادث، وأصيب والده بجروح خطيرة.