علمت "النشرة" ان "احد الاشخاص في زحلة اقدم أحد الاشخاص على اطلاق النار على سوبر ماركت نمر الفحل بسبب خلافات شخصية دون وقوع اصابات، وقد تقدم الفحل بشكوى في مخفر زحلة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اشكال في زحلة واطلاق نار على سوبرماركت دون وقوع اصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.