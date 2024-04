شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا الفيضانات في كينيا إلى نحو 140 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

ضحايا الفيضانات في كينيا

كشفت تقارير أن نحو 42 شخصًا لقوا مصرعهم نتيجة لفيضانات وقعت بمنطقة ماي ماهيو بوسط كينيا.جاء ذلك إثر انهيار سد في ساعة مبكرة من صباح اليوم.وأعلن الصليب الأحمر الكيني أن العدد ما زال قابلًا للارتفاع.وارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في كينيا منذ الشهر الماضي إلى نحو 140 شخصًا.فيما أظهرت بيانات حكومية أن 103 أشخاص لقوا حتفهم ونزح أكثر من 185 ألفًا حتى اليوم قبل واقعة انهيار السد في ماي ماهيو.